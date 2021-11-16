Генеральный директор ровенского клуба Антон Назарук рассказал о возможном сотрудничестве с бывшим футболистом и тренером Вячеславом Шевчуком.

"Был у нас разговор с Вячеславом, но конкретики пока нет.

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Но я не отрицаю того, что у нас возможны какие-то корректировки, кадровые изменения в этом направлении", – заявил Назарук в комментарии "Футбол NEWS".

По информации СМИ, все детали будущего сотрудничества должны быть согласованы после возвращения из отпуска президента клуба Ивана Надеина. К слову, у Шевчука есть опыт тренерской работы – с 2018 по 2019 гг. он возглавлял донецкий Олимпик.

Напомним, после 14-ти туров Верес занимает в турнирной таблице УПЛ восьмую строчку, имея в активе 19 пунктов.

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