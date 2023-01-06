Верес на своєму офіційному сайті повідомив про підписання захисника Даниїла Хондака, який став другим зимовим новачком рівнян.

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Контракт з оборонцем розрахований на 3 роки. До цього виступав за Гірник-Спорт, а перші кроки в професіональному футболі Хондак робив у Динамо.

За свою кар'єру Хондак виступав за юнацькі команди Динамо U-17 та U-19. Зіграв 2 матчі у Юнацькій лізі УЄФА. Також Даниїл відіграв 8 матчів за збірні України U-17, U-18 та U-19.

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