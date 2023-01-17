Рівненський клуб обрав трьох потенційних новачків, які пройшли нетиповий відбір і можуть підсилити команду Юрія Вірта.

Нещодавно Верес запустив нетиповий для України проект. Клуб оголосив відбір, взяти участь у якому міг кожен охочий, за умови відповідності певним критеріям. Переможець поїде з командою на збори в Туреччину і отримає шанс підписати професіональний контракт.

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За підсумками відбору, який тривав 4 дні, тренерський штаб обрав трьох переможців серед більш ніж 900 претендентів, інформує офіційний сайт Вереса.

Переможцями "народного відбору" стали Іван Мруга (вихованець Динамо, грав за київські Арсенал і Локомотив, проходив відбір в угорському Торпо), Владислав Тишинінов (виступав за Тростянець і Яруд) та Павло Березянський (захищав кольори Миколаєва). Вже у середу переможці розпочнуть тренування з першою командою Вереса.

Основними вимогами для кандидатів були: вік 18-28 років, відсутність чинного контракту та позиція у полі (не воротар). Учасники відбору повинні були проявити себе у п'яти вправах – обіграш один в один, квадрат, удари по воротах на техніку, ведення м'яча на швидкості, двостороння гра.

Нагадаємо, першу частину УПЛ 2022/23 команда Юрія Вірта завершила на 10-й позиції (15 матчів, 17 очок).

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