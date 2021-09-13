Поєдинок між Вересом і Львовом у Рівному закривав програму 7-го туру УПЛ. Гості підходили до нього на тлі відсутності перемог у сезоні, а для їхнього нового тренера – Олега Дулуба – це був перший офіційний матч на чолі "містян".Господарі ж вважалися фаворитами пари, адже у попередніх трьох іграх вони набрали 7 очок, розгромивши Десну на виїзді.

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Перший тайм пройшов у рівній боротьбі. Команди розмінялися кількома перспективними атаками, кілька разів неточно й негостро замикали подачі й змарнували по одному гольовому шансу. Верес міг вийти вперед на 22-й хвилині внаслідок відскоку на правому краю штрафного й удару Генадія Пасіча в падінні через себе – м'яч пройшов повз дальню стійку. Львів огризнувся на 35-й пострілом Довгого з 11-ти метрів після серії рикошетів, однак Олексій пробив прямо в голкіпера.

Крім того, в актив рівнян можна занести перспективний простріл Євгенія Пасіча, на який трішечки не встиг Генадій, а у "містян" дальній удар Брікнера в руки Когуту. Зрештою, на перерву футболісти відправились за нулів на табло.

Другий тайм гості розпочали активніше, але на 53-й хвилині саме вони пропустили гол. Сергійчук з лівого флангу навісив на правий край штрафного, Євгеній Пасіч у дотик виконав скидку на лінію півкола, а Кучеров звідти вистрілив у ліву дев'ятку – 1:0! Ще за п'ять хвилин Генадій Пасіч міг подвоїти перевагу рівнян, але його замикання навісу від Солдата прийшлося точно в руки Ільющенкову.

Після цього в грі наступила пауза в активності. Львів нічого не створював взагалі, а от Верес перервав затишшя на 70-й хвилині, коли Тимофієнко з дальньої дистанції зарядив під ближню стійку. Ільющенков парирував. На 72-й аналогічний постріл завдав Генадій Пасіч, але вийшло неточно. "Містяни" огризнулись аж на 80-й подачею із замиканням Махмутовіча, після якої м'яч впав на сітку зверху. Когут все контролював.

Це був останній перспективний момент у зустрічі. Підопічні Олега Дулуба наприкінці гри втратили ініціативу, а Верес, контролюючи хід поєдинку й атакуючи, так і не вигадав нічого цікавішого за дальній удар Генадія Пасіча в небо. Фінальний свисток зафіксував мінімальну звитягу рівнян.

Таким чином, Верес здобув третю поспіль перемогу в УПЛ, набравши 11 очок і піднявшись на восьму сходинку в турнірній таблиці. Львів залишився на дні з двома заліковими балами, продовживши безвиграшну серію в чемпіонаті до дев'яти матчів. Востаннє "містяни" вигравали аж наприкінці травня.

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