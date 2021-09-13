Поединок между Вересом и Львовом в Ровно закрывал программу 7-го тура УПЛ. Гости подходили к нему на фоне отсутствия побед в сезоне, а для их нового тренера – Олега Дулуба – это был первый официальный матч во главе "горожан". Хозяева же считались фаворитами пары, ведь в предыдущих трех играх они набрали 7 очков, разгромив Десну на выезде.

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Первый тайм прошел в равной борьбе. Команды разменялись несколькими перспективными атаками, несколько раз неточно и неостро замыкали подачи и потеряли по одному голевому шансу. Верес мог выйти вперед на 22-й минуте в результате отскока на правом краю штрафной и удара Геннадия Пасича в падении через себя – мяч прошел мимо дальней штанги. Львов огрызнулся на 35-й выстрелом Довгого с 11-ти метров после серии рикошетов, однако Алексей пробил прямо в голкипера.

Кроме того, в актив ровенчан можно занести перспективный прострел Евгения Пасича, на который немного не успел Геннадий, а у "горожан" дальний удар Брикнера в руки Когуту. Наконец, на перерыв футболисты отправились при нулях на табло.

Второй тайм гости начали активнее, но на 53-й минуте именно они пропустили гол. Сергийчук с левого фланга навесил на правый край штрафной, Евгений Пасич в касание выполнил скидку на линию полукруга, а Кучеров оттуда выстрелил в левую девятку – 1:0! Еще через пять минут Геннадий Пасич мог удвоить преимущество ровенчан, но его замыкание навеса от Солдата пришлось точно в руки Ильющенкову.

После этого в игре наступила пауза в активности. Львов ничего не создавал вообще, а вот Верес прервал затишье на 70-й минуте, когда Тимофеенко с дальней дистанции зарядил под ближнюю штангу. Ильющенков парировал. На 72-й аналогичный выстрел нанес Геннадий Пасич, но получилось неточно. "Горожане" огрызнулись аж на 80-й подачей с замыканием Махмутовичу, после которой мяч упал на сетку сверху. Когут все контролировал.

Это был последний перспективный момент во встрече. Подопечные Олега Дулуба в конце игры потеряли инициативу, а Верес, контролируя ход поединка и атакуя, так и не придумал ничего интереснее дальнего удара Геннадия Пасича в небо. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу ровенчан.

Таким образом, Верес одержал третью подряд победу в УПЛ, набрав 11 очков и поднявшись на восьмую строчку в турнирной таблице. Львов остался на дне с двумя зачетными баллами, продолжив безвыигрышную серию в чемпионате до девяти матчей. В последний раз "горожане" выигрывали только в конце мая.

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