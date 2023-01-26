Переможці нетипового для України проєкту отримають шанс показати себе на зимових зборах.

Верес нещодавно оголосив нетривіальний відбір задля пошуку гравців. Його переможцями стали Владислав Тишинінов (виступав за Тростянець і Яруд) та Павло Березянський (захищав кольори Миколаєва).

Верес оголосив переможців "народного відбору" – вихованець Динамо серед них

Як інформує офіційний сайт рівнян, півзахисник та оборонець вирушать із "народними" на тренувальний збір до Туреччини. За його підсумком тренерський штаб на чолі з Юрієм Віртом вирішить, чи пропонувати футболістам повноцінні контракти.

Нагадаємо, відбір тривав 4 дні, у ньому взяли участь понад 900 гравців, віком від 18 до 28 років. Учасники повинні були проявити себе у п'яти вправах – обіграш один в один, квадрат, удари по воротах на техніку, ведення м'яча на швидкості, двостороння гра.

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