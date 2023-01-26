Верес бере на збори переможців "народного відбору" – їм можуть запропонувати контракти
Переможці нетипового для України проєкту отримають шанс показати себе на зимових зборах.
Верес нещодавно оголосив нетривіальний відбір задля пошуку гравців. Його переможцями стали Владислав Тишинінов (виступав за Тростянець і Яруд) та Павло Березянський (захищав кольори Миколаєва).
Верес оголосив переможців "народного відбору" – вихованець Динамо серед них
Як інформує офіційний сайт рівнян, півзахисник та оборонець вирушать із "народними" на тренувальний збір до Туреччини. За його підсумком тренерський штаб на чолі з Юрієм Віртом вирішить, чи пропонувати футболістам повноцінні контракти.
Нагадаємо, відбір тривав 4 дні, у ньому взяли участь понад 900 гравців, віком від 18 до 28 років. Учасники повинні були проявити себе у п'яти вправах – обіграш один в один, квадрат, удари по воротах на техніку, ведення м'яча на швидкості, двостороння гра.