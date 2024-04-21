Верес відібрав очки у СК Дніпро-1 в матчі 25-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Верес шокував СК Дніпро-1 на 19-й хвилині: Яго Сікейра перехопив передачу Сватка та своєчасно віддав на Дахновського, який ударом в дотик забив від дальньої стійки.

Верес розписав нічию з СК Дніпро-1 і продовжує боротьбу за виживання в УПЛ

СК Дніпро-1 відігрався до перерви – Адамюк заштовхав м'яч у ворота після подачі з кутового та хаосу, який виник у штрафному Вереса. У другому таймі Лєднєв завершив класну комбінацію, але суддя зафіксував офсайд у Пасіча. В підсумку, команди розійшлись миром.