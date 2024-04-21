Верес отобрал очки у СК Днепр-1 в матче 25-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Верес шокировал СК Днепр-1 на 19-й минуте: Яго Сикейра перехватил передачу Сватка и своевременно отдал на Дахновского, который ударом в касание забил от дальней штанги.

Верес расписал ничью с СК Днепр-1 и продолжает борьбу за выживание в УПЛ

СК Днепр-1 отыгрался до перерыва – Адамюк затолкал мяч в ворота после подачи с углового и хаоса, который возник в штрафной Вереса. Во втором тайме Леднев завершил классную комбинацию, но судья зафиксировал офсайд у Пасича. В итоге, команды разошлись миром.