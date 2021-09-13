Верес приймав Львів в рамках 7-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.

Для Олега Дулуба це був дебютний матч на посаді головного тренера Львова, але білоруський фахівець не про такий результат мріяв у стартовому поєдинку.

Верес мінімально переграв Львів у дебютному матчі Дулуба на чолі "містян" в УПЛ

Верес володів невеликою перевагою у матчі, атаки підопічних Вірта виглядали дещо гостріше за суперника. Єдиний гол у матчі господарі забили на початку другого тайму, влучним ударом відзначився Кучеров.

Перемога дозволила Вересу піднятись на 8-му сходинку УПЛ, Львів залишається на останньому місці з двома очками.

Шахтар провів спокійну репетицію перед ЛЧ – "гірники" перемогли СК Дніпро-1 і стали головним переслідувачем Динамо