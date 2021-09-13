Верес принимал Львов в рамках 7-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.

Для Олега Дулуба это был дебютный матч на посту главного тренера Львова, но белорусский специалист не о таком результате мечтал в стартовом поединке.

Верес минимально переиграл Львов в дебютном матче Дулуба во главе "горожан" в УПЛ

Верес владел небольшим преимуществом в матче, атаки подопечных Вирта выглядели несколько острее соперника. Единственный гол в матче хозяева забили в начале второго тайма, точным ударом отличился Кучеров.

Победа позволила Вересу подняться на 8-ю строчку УПЛ, Львов остается на последнем месте с двумя очками.