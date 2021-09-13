Верес – Львов – 1:0 – видео гола и обзор матча
13 сентября 23:20 - Читати українською
Верес принимал Львов в рамках 7-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.
Для Олега Дулуба это был дебютный матч на посту главного тренера Львова, но белорусский специалист не о таком результате мечтал в стартовом поединке.
Верес минимально переиграл Львов в дебютном матче Дулуба во главе "горожан" в УПЛ
Верес владел небольшим преимуществом в матче, атаки подопечных Вирта выглядели несколько острее соперника. Единственный гол в матче хозяева забили в начале второго тайма, точным ударом отличился Кучеров.
Победа позволила Вересу подняться на 8-ю строчку УПЛ, Львов остается на последнем месте с двумя очками.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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