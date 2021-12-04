"Непереконливий гостьовий матч Динамо з Минаєм не введе нас в оману. Киянам десь після єврокубкового поєдинку не вистачало свіжості і закарпатці цим ледь не скористалися.

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Однак не будемо забувати, що потім у динамівців був цілий тиждень на підготовку до матчу з Вересом. Упевнений, що вони вже повністю відновилися. А оскільки їм дуже хочеться стати "зимовим" чемпіоном, то з мотивацією проблем у них не буде.

Що може допомогти Вересу дати бій чемпіонам? Залізна дисципліна, висока реалізація гольових моментів і бажано, щоб удача була на нашому боці.

Чи готовий Шевчук стимулювати гравців, так як зробив це після перемоги над Металістом 1925? Я про це не чув. Відповідно до умов контракту, кожен футболіст Вереса чітко знає, скільки він отримає за перемогу в тому чи іншому матчі. До речі, поєдинки з українськими грандами не сильно відрізняються від інших. Хіба, що додатковими бонусами можуть порадувати наші спонсори.

Поки що я задоволений тим, як мої підопічні долають турнірну дистанцію. На мій погляд, як для дебютанта елітного дивізіону, вони виступають вдало. І важливо, що ставка була зроблена на гравців, які завойовували путівку в еліту", – сказав Вірт у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, поєдинок між рівненською та київською командами відбудеться вже сьогодні, 4 грудня. Початок зустрічі о 14:00. До слова, Верес єдина команда Прем'єр-ліги, яка у поточному сезоні не знала гіркоти поразок у домашніх матчах.

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