Розгромна перемога Шахтаря над Львовом поставила Динамо в не дуже приємне становище. "Гірники" відірвалися від киян не тільки на три очки, а й на три пункти за різницею м'ячів. Відповідно, для повернення на першу позицію "біло-синім" необхідно вигравати з більшим розривом, адже в разі 3:0 кияни матимуть рівність з донеччанами за всіма показниками, крім кількості забитих голів.

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Суперник у підопічних Мірчі Луческу в цьому турі неоднозначний. Чемпіон України гостює в Луцьку, зустрічаючись з Вересом. З одного боку, Динамо вже громило рівнян – у 2-му турі новачка УПЛ знищили на НСК з рахунком 4:0. З того часу команда Юрія Вірта не стала значно сильнішою. За володінням, точністю передач, кількістю пасів на просування, ударами, темпом й інтенсивністю пресингу "народний клуб" йде на передостанній позиції в турнірній таблиці. Як наслідок, Зоря місяць тому теж розгромила новачків (3:0).

З іншого боку, Вересу не дуже-то й потрібні атрибути сучасного позиційного футболу. Колектив ставить на міцну оборону, дисципліну, єдиноборства й довгі закидання на хід. В даному стилі рівняни надзвичайно ефективні – в попередньому турі вони перебували аж на 6-му місці в таблиці. Непогано, як для дебюту в УПЛ. Щоправда, у минулі вихідні підопічні Юрія Вірта поступилися Колосу, опустившись на восьму сходинку.

Динамо доведеться зустрітись з практично карикатурним середнячком УПЛ – обережним, міцним, але нестабільним. Таких суперників кияни повинні виносити на раз-два, але останнім часом до футболу чемпіонів виникають серйозні запитання. Протягом останнього місяця "біло-сині" провели два дуже невиразних поєдинки з Маріуполем, ледь не втративши очки по перерві, а Ворсклі команда програла в рідних стінах (1:2). В Ужгороді тиждень тому від підопічних Мірчі Луческу очікували розгрому, однак чемпіони знову провалили другий тайм, зігравши просто жахливо за всіма показниками.

І це – на тлі потужних матчів проти Баварії та Барселони. Важко пояснити таку нестабільність Динамо – статистично кияни йдуть в лідерах чемпіонату, а в кожному з матчів вони показують круті цифри. В тактичному плані до динамівців питання теж не виникають (за виключенням оборони при стандартах). Ймовірно, основна проблема полягає в розконцентрації та деякій самовпевненості.– втім, вона повинна лікуватись різким ривком Шахтаря вгору по таблиці.

Кадрова ситуація

Травмовані: Є. Пасіч, Данилюк, Кльоц – Попов, Бєсєдін, Супряга

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Верес – Динамо

Верес: Когут – Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов – Кучеров, Петько – Дахновський, Панасенко, Г. Пасіч – Сергійчук

Динамо: Бущан – Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, де Пена – Гармаш

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Верес ще жодного разу не програв у Луцьку в УПЛ, відібравши очки у Ворскли, однак гранди та Зоря громили підопічних Юрія Вірта. Та і з СК Дніпро-1 рівняни нічого особливого не продемонстрували. Саме тому букмекери й не вірять навіть у нічию, виставляючи мінімальні коефіцієнти на перемогу Динамо.

З конторами можна погодитись. Кияни, звісно, дозволяють собі вольності в чемпіонаті, граючи в півноги й залишаючи аутсайдерам шанси для сенсації, але навіть за такого розкладу "біло-сині" набирають по три очки. Сьогодні ж колектив ще й зобов'язаний налаштуватись на розгром – потрібно і Шахтар наздоганяти, і за другий тайм в Ужгороді реабілітуватись.

Не факт, що команда Мірчі Луческу доб'ється різниці в 3 або 4 голи, але ставити на якусь сенсацію не рекомендуємо. Динамівці повинні перемогти.

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