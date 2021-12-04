"Неубедительный гостевой матч Динамо с Минаем не введет нас в заблуждение. Киевлянам после еврокубкового поединка не хватало свежести и закарпатцы этим едва не воспользовались.

Вирт озвучил рецепт успеха с Динамо – специалист планирует сохранить для Вереса уникальную статистику

Однако не будем забывать, что потом у динамовцев была целая неделя на подготовку к матчу с Вересом. Уверен, что они уже полностью восстановились. А поскольку им очень хочется стать "зимним" чемпионом, то с мотивацией проблем у них не будет.

Что может помочь Вересу дать бой чемпионам? Железная дисциплина, высока реализация голевых моментов и желательно, чтобы удача была на нашей стороне.

Готов ли Шевчук стимулировать игроков, так как сделал это после победы над Металлистом 1925? Я об этом не слышал. Согласно условий контракта, каждый футболист Вереса четко знает, сколько он получит за победу в том или ином матче. Кстати, поединки с украинскими грандами не сильно отличаются от остальных. Разве, что дополнительными бонусами могут порадовать наши спонсоры.

Пока что я доволен тем, как мои подопечные преодолевают турнирную дистанцию. На мой взгляд, как для дебютанта элитного дивизиона, они выступают удачно. И важно, что ставка была сделана на игроков, которые завоевывали путевку в элиту", – сказал Вирт в комментарии Meta Ratings.

Напомним, поединок между ровенской и киевской командами состоится уже сегодня, 4 декабря. Начало встречи в 14:00. К слову, Верес – единственная команда Премьер-лиги, которая в текущем сезоне не знала горечи поражений в домашних матчах.

Верес – Динамо: анонс матча УПЛ