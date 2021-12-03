"Ми розуміємо, що Динамо – чемпіон, команда знаходиться на першому місці. У Мірчі Луческу дуже великий підбір футболістів, можна сказати, на два-три склади. Тому готуємось до дуже важкої гри.

Монзуль судитиме поєдинок Динамо – призначення арбітрів на 17-й тур УПЛ

Динамо має команду однодумців, виділяти когось складно. Але ми нав'язуватимемо свою гру, не повинні програти у боротьбі. Якщо ми не поступимося у цих компонентах, то, при всій повазі до Динамо, зможемо розраховувати на позитивний результат", – сказав Вірт у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, поєдинок між рівненською та київською командами відбудеться у суботу, 4 грудня. Початок зустрічі о 14:00. До слова, Верес єдина команда Прем'єр-ліги, яка у поточному сезоні не знала смаку поразок у домашніх матчах.

"Росіяни просто залізли у нашу країну": екс-форвард Зорі – про Вернидуба, жах у Слов’янську і загибель батька на фронті