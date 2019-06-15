Вердер продав права на назву стадіону за 30 млн євро

Стадіон бременського Вердера тепер називатиметься Whninvest Везерштадіон.

Вердер підписав угоду на 10 років про співпрацю з компанією Whninvest, яка займається комерційною нерухомістю, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Згідно з контрактом, стадіон бременців буде носити назву фірми. Таким чином, наступні десять років Вердер домашні зустрічі буде проводити на стадіоні Whninvest Везерштадіон. Така партнерська угода принесе німецькому клубу близько 30 мільйонів євро.

У минулому сезоні Вердер посів восьме місце в турнірній таблиці Бундесліги і не потрапив у єврокубки.

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