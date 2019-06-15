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Вердер продал права на название стадиона за 30 млн евро

09:10 15 Читати українською
Вердер продал права на название стадиона за 30 млн евро
Игроки Вердера / Zimbio

Стадион бременского Вердера теперь будет называться Whninvest Везерштадион.

Вердер подписал соглашение на 10 лет о сотрудничестве с компанией Whninvest, которая занимается коммерческой недвижимостью, сообщает официальный сайт клуба.

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Согласно контракту, стадион бременцев будет носить название фирмы. Таким образом, следующие десять лет Вердер домашние встречи будет проводить на стадионе Whninvest Везерштадион. Такая партнерское соглашение принесет немецкому клубу около 30 млн евро.

В прошлом сезоне Вердер занял восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги и не попал в еврокубки.

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Везер-Штадион Вердер Вердер Германия
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