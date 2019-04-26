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Вердер офіційно здійснив перший літній трансфер, підписавши нападника

17:54 167 Читать на русском
Вердер офіційно здійснив перший літній трансфер, підписавши нападника
Ніклас Фюлькруг

Бременський Вердер підписав нападника Нікласа Фюлькруґа.

Нападник Ганновера Ніклас Фюлькруг знову стане гравцем Вердера, форвард приєднається до команди влітку, повідомляє офіційний сайт бременців.

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За повідомленнями німецьких ЗМІ трансфер Фюлькруга обійшовся Вердеру у 6,5 мільйона євро. Натомість авторитетний ресурс transfermarkt оцінює форварда у 15 мільйонів.

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Зауважимо, що Фюлькруг вихованець Вердера, звідки у 2014-у році перейшов у Нюрнберг. Цього сезону в активі 26-річного німця 14 матчів за Ганновер в усіх турнірах, де форвард забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Німеччини Німеччина Ніклас Фюлькруґ Ніклас Фюлькруґ Вердер Вердер Ганновер Ганновер
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