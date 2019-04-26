Вердер офіційно здійснив перший літній трансфер, підписавши нападника

Бременський Вердер підписав нападника Нікласа Фюлькруґа.

Нападник Ганновера Ніклас Фюлькруг знову стане гравцем Вердера, форвард приєднається до команди влітку, повідомляє офіційний сайт бременців.

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За повідомленнями німецьких ЗМІ трансфер Фюлькруга обійшовся Вердеру у 6,5 мільйона євро. Натомість авторитетний ресурс transfermarkt оцінює форварда у 15 мільйонів.

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Зауважимо, що Фюлькруг вихованець Вердера, звідки у 2014-у році перейшов у Нюрнберг. Цього сезону в активі 26-річного німця 14 матчів за Ганновер в усіх турнірах, де форвард забив 3 голи та віддав 2 асисти.