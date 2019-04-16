Дардай офіційно покине посаду тренера Герти після завершення сезону

Наступного сезону берлінську Герту буде тренувати інший спеціаліст.

Керівництво клубу та наставник команди Паль Дардай після аналізу ситуації прийшли до висновку, що буде краще, якщо після завершення сезону 43-річний спеціаліст покине свою посаду, повідомляє офіційний сайт Герти.

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Нагадаємо, Дардай очолює берлінський клуб з весни 2015-го року, до цього угорський спеціаліст був тимчасовим наставником рідної збірної, але відмовився підписувати повноцінний контракт.

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До слова, у поточному сезоні Герта під керівництвом Дардая здобула 9 перемог у Бундеслізі та посідає 11 сходинку у турнірній таблиці. Останні 5 поєдинків "біло-блакитні" програли.