toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БАРСЕЛОНА - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЮВЕНТУС - АЯКС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Дардай офіційно покине посаду тренера Герти після завершення сезону

14:12 167 Читать на русском
Дардай офіційно покине посаду тренера Герти після завершення сезону
Паль Дардай / Герта

Наступного сезону берлінську Герту буде тренувати інший спеціаліст.

Керівництво клубу та наставник команди Паль Дардай після аналізу ситуації прийшли до висновку, що буде краще, якщо після завершення сезону 43-річний спеціаліст покине свою посаду, повідомляє офіційний сайт Герти.

Женезіо вирішив покинути Ліон

Нагадаємо, Дардай очолює берлінський клуб з весни 2015-го року, до цього угорський спеціаліст був тимчасовим наставником рідної збірної, але відмовився підписувати повноцінний контракт.

Хоффенхайм оголосив ім'я тренера, який стане наступником Нагельсманна

До слова, у поточному сезоні Герта під керівництвом Дардая здобула 9 перемог у Бундеслізі та посідає 11 сходинку у турнірній таблиці. Останні 5 поєдинків "біло-блакитні" програли.

Теги
Німеччина Герта Герта Паль Дардай Паль Дардай
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
13
хв
Барселона
22:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук