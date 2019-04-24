Кубок Німеччини: Баварія у фантастичному матчі переграла Вердер – Мюллєр та Лєвандовскі встановили нові рекорди турніру

У матчі 1/2 фіналу Кубка Німеччини Баварія драматично пройшла Вердер. Форварди "червоних" Томас Мюллєр та Роберт Лєвандовскі побили рекорди турніру.

Кубок Німеччини, 1/2 фіналу

Вердер – Баварія – 2:3

Голи: Осако, 74, Рошина, 75 – Лєвандовскі, 36, 80, Мюллєр, 63

РБ Лейпциг вийшов у фінал Кубка Німеччини, впевнено здолавши Гамбург

Вердер у півфіналі Кубка Німеччини вдома приймав Баварію. Форвард мюнхенців Томас Мюллєр став першим гравцем, який з'явився у 10 матчах 1/2 фіналу національного Кубка поспіль. Подію гравець відзначив голом на 63-й хвилині матчу. Перед цим рахунок відкрив Роберт Лєвандовскі.

Вердер на 74-й та 75-й хвилинах шокував "рекордмайстера" влучними ударами Осако та Рошини, але Лєвандовскі зумів оформити дубль та вирвати перемогу для гостей. Поляк став першим іноземцем після Клаудіо Пісарро, який забив 30 голів у Кубку Німеччини.

У фіналі Баварія зіграє проти РБ Лейпциг, який днем раніше пройшов Гамбург.