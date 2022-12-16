Кубок Греції, 1/8 фіналу, перший матч

Панатінаїкос – Волос – 3:0

Голи: Шпорар, 45+3, Гнезда Челін, 54, Вербіч, 59

Панатінаїкос впевнено крокує до перемоги в чемпіонаті Греції, але явно не проти додати у свою колекцію і національний Кубок. На стадії 1/8 фіналу суперником став міцний Волос (5 місце в лізі).

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Беньямін Вербіч у офіційних матчах не міг забити з вересня, проте зберігав місце у старті "зелених". Цього разу екс-динамівець нарешті виправдав довіру тренера. Андраж Шпорар "розмочив" рахунок у компенсований час до першого тайму. По перерві Панатінаїкос відправив суперника у нокаут подвійним ударом.

Обидва голи вийшли ефектними. Гнезда Челін з-за меж карного майданчика одним дотиком відправив м'яч під праву стійку, а через 5 хвилин щось схоже виконав Вербіч у протилежний кут. 3:0 – Панатінаїкос здобув комфортну перевагу, тому матч-відповідь на полі Волоса виглядає формальністю.

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