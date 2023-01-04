Греческая Суперлига, 16-й тур

Левадиакос – Панатинаикос – 0:1

Гол: Вербич, 35

Главный тренер "зеленых" выпустил экс-игрока Динамо со старта. За это он отблагодарил голом на 35 минуте. Шпорар промчался по левому флангу и прострелил в штрафную, где набегал Вербич. Удар завершился голом.

Вербич отметился эффектным голом в Кубке Греции – экс-звезда Динамо не мог забить 3 месяца

Беньямина заменили во втором тайме на 69 минуте. Левадиакос, хоть и имел моменты, но сравнить ситуацию на табло не сумел. Победа позволила Панатинаикосу закрепить лидерство, теперь преимущество над АЕКом составляет 7 пунктов.