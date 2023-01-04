Вербич в третий раз забил за Панатинаикос – гол помог закрепить лидерство в чемпионате
Бывший вингер Динамо Беньямин Вербич с результативным действием завершил матч чемпионата Греции.
Греческая Суперлига, 16-й тур
Левадиакос – Панатинаикос – 0:1
Гол: Вербич, 35
Главный тренер "зеленых" выпустил экс-игрока Динамо со старта. За это он отблагодарил голом на 35 минуте. Шпорар промчался по левому флангу и прострелил в штрафную, где набегал Вербич. Удар завершился голом.
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Беньямина заменили во втором тайме на 69 минуте. Левадиакос, хоть и имел моменты, но сравнить ситуацию на табло не сумел. Победа позволила Панатинаикосу закрепить лидерство, теперь преимущество над АЕКом составляет 7 пунктов.
Для игрока сборной Словении это был 17 поединок в сезоне, в которых он отличился тремя голами и двумя результативными передачами.