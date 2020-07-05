Вербіч встановив особистий рекорд в Динамо, наблизившись до легенди клубу

Словенський легіонер Динамо Беньямін Вербіч вписав своє ім'я в історію клубу.
Півзахисник київського Динамо Беньямін Вербіч у вчорашньому поєдинку 29-го туру чемпіонату України забив у ворота Шахтаря на 51-й хвилині і зробив рахунок 1:2. Цей гол став для легіонера ювілейним, двадцятим, у складі киян.
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Взяття воріт дозволило 26-річному футболісту випередити у реєстрі бомбардирів Динамо екс-форварда Олександра Мелащенка і наздогнати нинішнього наставника Ворскли U-21 Віталія Косовського. Окрім того, Вербіч став 28-м гравцем в історії Динамо, кому вдалося забити 20 та більше голів у чемпіонатах України.
Варто згадати і про ще одного рекордсмена – Карлос Де Пена, зрівнявши рахунок у вчорашньому матчі, забив у футболці Динамо свій 10 гол.
Ювілейні голи Беньяміна Вербіча в чемпіонатах України
|Голи
|Дата
|Суперник
|Рахунок
|1
|04.03.2018
|Зоря
|3:2
|5
|03.08.2018
|Шахтар
|1:0
|10
|25.02.2019
|Зоря
|5:0
|15
|27.10.2019
|Карпати
|1:1
|20
|04.07.2020
|Шахтар
|2:3
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