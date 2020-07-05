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Вербіч встановив особистий рекорд в Динамо, наблизившись до легенди клубу

13:20 - Читать на русском
Вербіч встановив особистий рекорд в Динамо, наблизившись до легенди клубу
Беньямін Вербіч (праворуч) / ФК Шахтар

Словенський легіонер Динамо Беньямін Вербіч вписав своє ім'я в історію клубу.

51’ Беньямін Вербіч
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосіп Піваріч
 
Тарас Степаненко 31’
Євген Коноплянка 39’
Алан Патрік 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Євген Коноплянка
51’ Беньямін Вербіч
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрік
90+2’ Йосіп Піваріч

Півзахисник київського Динамо Беньямін Вербіч у вчорашньому поєдинку 29-го туру чемпіонату України забив у ворота Шахтаря на 51-й хвилині і зробив рахунок 1:2. Цей гол став для легіонера ювілейним, двадцятим, у складі киян.

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Взяття воріт дозволило 26-річному футболісту випередити у реєстрі бомбардирів Динамо екс-форварда Олександра Мелащенка і наздогнати нинішнього наставника Ворскли U-21 Віталія Косовського. Окрім того, Вербіч став 28-м гравцем в історії Динамо, кому вдалося забити 20 та більше голів у чемпіонатах України.

Варто згадати і про ще одного рекордсмена – Карлос Де Пена, зрівнявши рахунок у вчорашньому матчі, забив у футболці Динамо свій 10 гол.

Ювілейні голи Беньяміна Вербіча в чемпіонатах України

Голи Дата Суперник Рахунок
1 04.03.2018 Зоря 3:2
5 03.08.2018 Шахтар 1:0
10 25.02.2019 Зоря 5:0
15 27.10.2019 Карпати 1:1
20 04.07.2020 Шахтар 2:3

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Динамо Динамо Беньямін Беньямін Вербіч УПЛ Шахтар Шахтар Динамо - Шахтар Олександр Мелащенко Віталій Віталій Косовський
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