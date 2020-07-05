Динамо – Шахтар: екс-тренер Карпат розсипався у компліментах дебютанту киян

Колишній наставник "левів" Олександр Севідов поділився враженнями від гри захисника Динамо Олександра Сироти, який дебютував за "біло-синіх" у Класичному.

"Сьогодні Сирота зіграв на дуже хорошому рівні як для хлопця, який вийшов проти Шахтаря. Не розумію, чому молодий хлопець не грає.

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Тренерському штабу Динамо на сто відсотків видніше, але, з огляду на те, скільки і технічних, і тактичних, і позиційних помилок робить Кадірі, я б все-таки довіряв Сироті. Він володіє першою передачею. Можливо, зробив їх не так багато, але вчора свою гольову він віддав. Тому говорити, що він безталанний, точно не доводиться. Я б довіряв цьому хлопцю. Особливо в такому Динамо, де зроблено акцент на своїх вихованців", – сказав Севідов у коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, 20-річний центральний захисник Олександр Сирота провів свій перший поєдинок за Динамо у чемпіонаті України. Вийшовши у стартовому складі він відіграв повний матч, а на 67-й хвилині відзначився гольовою передачею на Карлоса Де Пену.

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