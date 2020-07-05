Вербич установил личный рекорд в Динамо, приблизившись к легенде клуба

Словенский легионер Динамо Беньямин Вербич вписал свое имя в историю клуба.

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич во вчерашнем поединке 29-го тура чемпионата Украины забил в ворота Шахтера на 51-й минуте и сделал счет 1:2. Этот гол стал для легионера юбилейным, двадцатым, в составе киевлян.

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Взятие ворот позволило 26-летнему футболисту опередить в реестре бомбардиров Динамо экс-форварда Александра Мелащенко и догнать нынешнего наставника Ворсклы U-21 Виталия Косовского. Кроме того, Вербич стал 28-м игроком в истории Динамо, кому удалось забить 20 и более голов в чемпионатах Украины.

Стоит вспомнить и о еще одном рекордсмене – Карлос Де Пена, сравняв счет во вчерашнем матче, забил в футболке Динамо свой 10 гол.

Юбилейные голы Беньямина Вербичи в чемпионатах Украины

Голы Дата Соперник Счет 1 04.03.2018 Заря 3:2 5 03.08.2018 Шахтер 1:0 10 25.02.2019 Заря 5:0 15 27.10.2019 Карпаты 1:1 20 04.07.2020 Шахтер 2:3

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