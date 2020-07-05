Вербич установил личный рекорд в Динамо, приблизившись к легенде клуба

Словенский легионер Динамо Беньямин Вербич вписал свое имя в историю клуба.
Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич во вчерашнем поединке 29-го тура чемпионата Украины забил в ворота Шахтера на 51-й минуте и сделал счет 1:2. Этот гол стал для легионера юбилейным, двадцатым, в составе киевлян.
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Взятие ворот позволило 26-летнему футболисту опередить в реестре бомбардиров Динамо экс-форварда Александра Мелащенко и догнать нынешнего наставника Ворсклы U-21 Виталия Косовского. Кроме того, Вербич стал 28-м игроком в истории Динамо, кому удалось забить 20 и более голов в чемпионатах Украины.
Стоит вспомнить и о еще одном рекордсмене – Карлос Де Пена, сравняв счет во вчерашнем матче, забил в футболке Динамо свой 10 гол.
Юбилейные голы Беньямина Вербичи в чемпионатах Украины
|Голы
|Дата
|Соперник
|Счет
|1
|04.03.2018
|Заря
|3:2
|5
|03.08.2018
|Шахтер
|1:0
|10
|25.02.2019
|Заря
|5:0
|15
|27.10.2019
|Карпаты
|1:1
|20
|04.07.2020
|Шахтер
|2:3
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