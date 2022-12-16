Кубок Греции, 1/8 финала, первый матч

Панатинаикос – Волос – 3:0

Голы: Шпорар, 45+3, Гнезда Челин, 54, Вербич, 59

Панатинаикос уверенно шагает к победе в чемпионате Греции, но явно не прочь добавить в свою коллекцию и национальный Кубок. На стадии 1/8 финала соперником стал крепкий Волос (5 место в лиге).

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Беньямин Вербич в официальных матчах не мог забить с сентября, однако сохранял место в старте "зеленых". В этот раз экс-динамовец наконец-то оправдал доверие тренера. Андраж Шпорар "размочил" счет в компенсированное время к первому тайму. После перерыва Панатинаикос отправил соперника в нокаут двойным ударом.

Оба гола получились эффектными. Гнезда Челин из-за пределов штрафной одним касанием отправил мяч под правую стойку, а через 5 минут что-то похожее исполнил Вербич в противоположный угол. 3:0 – Панатинаикос получил комфортное преимущество, поэтому ответный матч на поле Волоса выглядит формальностью.

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