Вербіч може стати другим найбільш оплачуваним легіонером Панатінаїкоса, який має підписати 3-річний контракт із зарплатою у 2,5 мільйна євро, повідомляє Sport24.gr.

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Зазначають, що Динамо пропонувало підвищити цю зарплату ще на 100-150 тисяч за кожен рік у складі киян, але словенець обрав грецький клуб. За інформацією sportday.gr, Вербіч вже сьогодні прилетить до Афін та має усну домовленість про перехід.

Беньямін скористається правилом ФІФА, яке дозволяє легіонерам заморожувати контракти з українськими та російськими клубами. Його ж чинна угода з киянами діє до грудня 2022 року.

Нагадаємо, Вербіч перебрався в Динамо на початку 2018-го з Копенгагена за 4 мільйони євро. Другу половину сезону 2021/22 словенець відіграв у складі варшавської Легії на правах оренди, після чого повернувся до Києва.

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