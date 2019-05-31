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Вербіч: Коли ми грали з Шахтарем, відчували, що кращі за них

19:00 275 Читать на русском
Вербіч: Коли ми грали з Шахтарем, відчували, що кращі за них
Беньямін Вербіч / ФК Динамо Київ

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч розповів, чому команда не змогла здобути золото чемпіонату України.

"Два місяці тому я сказав би, що для мене це був відмінний сезон. Але ми не виграли чемпіонат і Кубок. Друге місце в чемпіонаті – це не результат для Динамо. У нас була мета – стати чемпіонами України і ми не досягли її. Але в цілому ми грали добре, і в Європі теж.

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Коли ми грали з Шахтарем, відчували, що ми кращі за "гірників". Ми втрачали очки там, де не повинні були це робити, наприклад, з Карпатами, де суперники завдали всього кілька ударів по наших воротах і забили два голи. А у нас в тому матчі було багато моментів, але удача була не на нашому боці.

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У матчі з Челсі у нас в атаці грав Денис Гармаш. Низка динамівців не змогли зіграти через картки, травми. Все наклалося. У цьому сезоні у нас не було фарту", – цитує Вербіча офіційний сайт Динамо.

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Динамо Динамо Шахтар Шахтар Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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