Захисник Динамо Віталій Миколенко потрапив до символічної команди Ліги Європи до 21 року за версією Football Talent Scout.

Football Talent Scout опублікував свою символічну збірну Ліги Європи з гравців до 21 року.

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У складі знайшлось місце і захиснику київського Динамо Віталію Миколенку. 20-річний українець в сезоні 2018/19 дійшов з київським клубом до 1/8 фіналу турніру, де команда вилетіла від Челсі.

Захисник взяв участь в 8 матчах євротурніру, в яких забив 1 гол і зробив 2 ассисти.

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