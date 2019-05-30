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Миколенко потрапив до символічної команди Ліги Європи до 21 року

11:28 342 Читать на русском
Миколенко потрапив до символічної команди Ліги Європи до 21 року
Віталій Миколенко / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Віталій Миколенко потрапив до символічної команди Ліги Європи до 21 року за версією Football Talent Scout.

Football Talent Scout опублікував свою символічну збірну Ліги Європи з гравців до 21 року.

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У складі знайшлось місце і захиснику київського Динамо Віталію Миколенку. 20-річний українець в сезоні 2018/19 дійшов з київським клубом до 1/8 фіналу турніру, де команда вилетіла від Челсі.

Захисник взяв участь в 8 матчах євротурніру, в яких забив 1 гол і зробив 2 ассисти.

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Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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