"Я дуже задоволений цією подією, це велике щастя. За кого син буде грати в майбутньому? Сподіваюсь, що буде грати на рівні київського Динамо, подивимось ще, треба почекати і побачити чи захоче бути футболістом. Я надіюсь, що так.

Вербіч показав новонародженого сина – перше спільне фото динамівця і його української дівчини

За яку збірну буде виступати? Він на половину словенець, на половину – українець, у нього буде подвійне громадянство. Думаю, що буде як батько – грати за Словенію", – сказав Вербіч для клубного Youtube-каналу.

Нагадаємо, Беньямін захищає кольори Динамо з 2018-го. Кияни придбали словенця у Копенгагена за 4 млн євро.

Динамо розгромило Десну: чемпіонський футбол, симпатичний дебют Антюха, невиразний Шкурін і потужний матч Буяльського