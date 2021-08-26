"Я очень доволен этим событием, это большое счастье. За кого сын будет играть в будущем? Надеюсь, что будет играть на уровне киевского Динамо, посмотрим еще, надо подождать и увидеть захочет ли быть футболистом. Я надеюсь, что да.

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За какую сборную будет выступать? Он наполовину словенец, наполовину – украинец, у него будет двойное гражданство. Думаю, что будет как отец – играть за Словению", – сказал Вербич для клубного Youtube-канала.

Напомним, Беньямин защищает цвета Динамо с 2018-го. Киевляне приобрели словенца у Копенгагена за 4 млн евро.

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