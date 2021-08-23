Вінгер Динамо забрав свою кохану та новонароджену дитину з пологового будинку.

Вербіч та його дівчина – Альвіна Царенко – стали батьками ще 15 серпня, але показали свою щасливу сім'ю лише зараз. Новонародженого хлопчика назвали Май.

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Відповідні фото 27-річний словенець виклав в Instagram. Це перші спільні кадри динамівця та його коханої – раніше Беньямін та Альвіна не хизувалися світлинами, де вони разом.

Нагадаємо, Вербіч перебрався в Динамо з Копенгагена на початку 2018-го за 4 млн євро. У столичній команді вінгер став чемпіоном України та двічі виграв Кубок.