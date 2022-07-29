Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч продовжить кар'єру в Панатінаїкосі, повідомляє офіційний сайт "зелених".

Суркіс підтвердив відхід Вербіча з Динамо

28-річний футболіст підписав з афінським клубом контракт терміном на три сезони – до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, Вербіч приєднався до Динамо з данського Копенгагена у січні 2018 року за 4 млн євро. Після початку повномасштабної війни в Україні перейшов на правах піврічної оренди у польську Легію. У складі Динамо став чемпіоном України, дворазовим володарем Кубка та Супекубка країни. Transfermarkt оцінює гравця у 4,5 млн євро.

Панатінаїкос за підсумками минулого сезону фінішував у чемпіонаті Греції четвертим.

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