"Вербіч поїхав. Він ухвалив для себе таке рішення. Ми не дуже цьому чинили спротив. У нас є молоді хлопці, і ми будемо давати їм дорогу. Містер сказав йому такі теплі слова на прощання...

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Він сказав: "Так, я нікому не гарантую місце в складі, тобі 29 років, ти обрав такий шлях. Це твоє право". Він поїхав, ми його відпустили. Вербіч дуже багато зробив для команди, але останні роки, ви знаєте, що його переслідували травми і він перебував не в тих кондиціях, які потрібні сьогодні Динамо. У нас є молоді і талановиті хлопці", – сказав Суркіс у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, наступним клубом Вербіча стане Панатінаїкос. Беньямін вже прибув до Греції, аби владнати останні деталі майбутньої співпраці.

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