Переможець цєї пари виходив би на австрійський Штурм. Того, хто зазнавав невдачі, чекав чеський клуб Словацко вже у рамках Ліги Європи. Звітний двобій, як і онлайн-трансляція Фенербахче – Динамо на "Футбол 24", стартував 27 липня о 20:00. Сьогодні – лише друга офіційна гра київського клубу з початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти нашої батьківщини. У першій, тиждень тому, українці та турки розійшлися миром, відтак розклади залишилися тими ж.

Фенербахче – Динамо: онлайн-трансляція матчу-відповіді 2 раунду кваліфікації ЛЧ

Перший момент уже на 70 секунді. Після кутового і невдалого виносу Шапаренка два поспіль удари пропускає Динамо – спочатку здалеку, а потім метрів з 10. Рикошет від Забарного і того ж Миколи зробив момент дуже нервовим для одних і гострим для інших. Ще один гострий прорив флангом Дубінчака і Вербіча, з проблемами відбиваються кияни. На нервах Луческу з перших хвилин. Бразильський опорник Вілліан Арао свідомо врізається в коліно Буяльському, анонс великих грубощів?

Фенербахче – Динамо – відео голів та відбитого пенальті Бущаном

Циганкова пограбували на чужій половині. Забарний впав на правому фланзі, підчищаючи за партнерами. Еннер Валенсія виклав на Кінга, той кострубато, але забив у порожні ворота. Пощастило, що італійський суддя Ірраті з запізненням, але скасував цей гол. Циганков часто не встигає, до цієї жовтої картки Віктор ішов стрімкими темпами. Подачу Россі зі штрафного замикав активний Валенсія, який переграв Попова на другому поверсі, але не влучив з кількох метрів. Ще один прорив пропускає лівий фланг Динамо. Россі увірвався у штрафний і потужно бахнув – знову підвів приціл.

Попов привіз небезпечний штрафний, наївно та без жодної потреби на мить схопивши суперника за плечі Валенсію. Потужний удар Кахведжі у стійку – дуже схоже на те, що Бущан не рятував би. Повний провал в опорній зоні, поганенько вибиває Попов, Забарний не витримує лінію офсайду. І тут щастить, що Кінг не реалізує вихід сам на сам, а далі воротар Динамо не вимикається і ловить м'яч після удару з нульового кута. Єдиний, хоч і золотий момент Динамо за перзі 30 хвилин випадково створив Бєсєдін. Артем відборовся так, що двоє суперників зіткнулися у центрі поля, а Буяльський безперешкодно кинув на хід. Циганков прямолінійно добіг до воротаря і фактично забув пробити.

Регулярно не встигає Київ на пару секунд, як і у першій грі. Сидорчук так замахувався на дальній удар що від душі вдарив лише суперника по нозі. Ще одна жовта. Били-били по ногах Вербіча, як і Буяльського. Здоров'я словенця виявилося крихкішим. Вимушений вихід Ваната на 37 хвилині. Суддя Ірраті став на шляху Циганкова, чим допоміг Кінгу. Екс-форвард Уотфорда та інших клубів АПЛ пройшов кількох опонентів, але потім відпустив м'яч і скосив динамівця. Рефері додав аж 3 хвилини.

Удар Дубінчака метрів з 30 – дуже невлучно. Лівий захисник Динамо заварив конфліктну ситуацію, розпустивши руки до Валенсії. Еквадорець відповів тим же, обом по заслуженій жовтій на подумати у перерві. Саме цей відчайдушний удар став єдиним у киян за перші 45 хвилин. Проти 8 у Фенербахче, більшість з яких були реальними моментами. Динамо дивом встояло і молиться хіба що на серію пенальті з таким мізерним рівнем контргри і немислимою панікою, коли вдається зібрати 4-5 паси докупи.

Не минуло і 60 секунд, як Валенсія увірвався до штрафного Динамо після простої середньої передачі, яка легко відрізала обох центральних півзахисників і створила ледь не вихід 1 в 1. Еннер не докрутив у дальній кут. Майже відразу Дубінчак зупиняє прорив одного суперника, але вибиває прямісінько на ногу Кінгу, який не влучає з меж воротарського. Емре Мор, який у перерві замінив Кахведжі, просто тягне м'яч не один десяток метрів. Хтось зустрічає екс-гравця Борусії Дортмунд? Аякже! Проходить розрізний пас Мора, однак Кінг не встигає пробити через своєчасний вихід Бущана.

Буяльському який уже раз врізали по ногах. Віталій виривався на оперативний простір і отримав "підкат" ззаду. Друга жовта для Юксека, справедливе вилучення. А далі Буяльський забиває у стилі своїх найкращих часів при Луческу. Циганков підключив Кендзьору, який прокинув м'яч повз захисника, і вирізав не банальний простріл по прямій, а трохи далі під забігання 29 номера Динамо. Валенсія, в якого вже є жовта, врізався у Бущана. Суддя, звісно, хочуть ще покинути Стамбул, тому не ризикнуть з другим вилученням, але привід був.

Шепелєв і Гармаш на 67 хвилині замінили Бєсєдіна та Буяльського. Без форвардів дограватиме Київ. Луческу, до якого підбігав святкувати Буяльський, запитав у Віталія, схоже, про стан здоров'я. Попов привіз пенальті необдуманим підкатом. Але який же абсурдний епізод! Голкіпер Фенера банально виніс снаряд від свого штрафного до чужого, а м'яч ще й перестрибнув Забарного, що створило хаос у воротарському.

Бущан в ефетному стрибку витягнув удар Валенсії з 11-метрової позначки. Феноменальний фарт Динамо і героїзм Георгія. Шепелєв розкішно розпочав атаку в центрі поля, а потім викотив Циганкову під удар у штрафному. Віктор просто покотив у руки голкіперу суперника. Жахіття вінгера збірної України триває. Цього разу шкодує суддя Попова. Грубо зіграв Денис, а в нього вже була жовта за фол на пенальті. Трибуни сатаніють через відсутність вилучення. Мігель Креспо подав, Гармаш програв дуель на другому поверсі, Бущан божественно витягнув і цей удар у дальній.

Дубінчак теж має жовту і тягне суперника за футболку. Знову протести гравців, шалений гул трибун. Після стандарту знову Гармаш помиляється, махаючи ногою повз м'яч, а Салай пробачає ударом вище. Шепелєв ледь не продерся крізь весь захист Фенера. Динамо провело другу хвилю атаки з флангу на фланг, Дубінчак міг і розіграти ще лівіше, але вирішив бахнути здалеку, знову невлучно. Шапаренко класно розрізав за спини, Ваната мінімально випередив голкіпер.

Бущан таки помилився на банальному стандарті. Подвійний провал у центрі воротарського, Георгій не дотягнувся, захисники і не думали страхувати – розстріл у порожні ворота. Циганков блискуче накинув, Гармаш міг забивати з льоту. Удар у Дениса не вийшов, не встигли замкнути дальню стійку і Шепелєв з Ванатом. Перед першим додатковим таймом Караваєв замінив Кендзьору. Сидорчук розрізним пасом вивів Ваната на побачення з воротарем. Владислав не зміг переграти візаві.

В овертаймі вже підсідає Фенербахче. Київ частіше контролює м'яч, допомагає гра в більшості. Шепелєв з меж воротарського пробився на ударну позицію, але гострий кут, тож голкіпер встигає виручити. А ось Забарний добивав уже по суті в порожні ворота, однак не зловив снаряд на ногу як належне. Циганков уже не вперше розкішно вирізав подачу з правого флангу, Забарний вміло уникнув офсайду, проте м'яч лишень облизав хрестовину. Дивовижна перша частина овертайму: за 90 хвилин у Динамо 6 ударів (у турків 16 і 7 влучань), зокрема, 2 у площину воріт. За 15 хвилин після основного часу 5 пострілів проти 1 у Фенера.

Фанати господарів скандують ім'я якогось Владіміра Путіна. Ганебна поведінка вболівальників "канарок", яку інші турки засуджують у соцмережах, вимагаючи викинути Фенербахче з єврокубків. Андрієвський і Вівчаренко замінили на 106 хвилині Сидорчука та Дубінчака. Гармаш за своє, 7 жовта в Динамо. А Київ забиває! Гармаш котить на фланг, Вівчаренко прострілює, Ванат не дотягується, а Караваєв, який колись грав за Фенер, прошиває таки воротаря. Караваєв з льоту непогано пробивав після кутового, Попов намагався підправити, але офсайд.