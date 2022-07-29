Полузащитник Динамо Беньямин Вербич продолжит карьеру в Панатинаикосе, сообщает официальный сайт "зеленых".

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28-летний футболист подписал с афинским клубом контракт сроком на три сезона – до 30 июня 2025 года.

Напомним, Вербич присоединился к Динамо из датского Копенгагена в январе 2018 года за 4 млн евро. После начала полномасштабной войны в Украине перешел на правах полугодовой аренды в польскую Легию. В составе Динамо стал чемпионом Украины, двукратным обладателем Кубка и Супекубка страны. Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 млн евро.

Панатинаикос по итогам прошедшего сезона финишировал в чемпионате Греции четвертым.

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