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Вербіч: Динамо допомогло, що гравець Олександрії отримав червону картку

00:10 131 Читать на русском
Вербіч: Динамо допомогло, що гравець Олександрії отримав червону картку
Беньямін Вербіч / Фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч прокоментував перемогу в 22-у турі УПЛ проти Олександрії (3:1).

47’ Олексій Довгий
62’ Дмитро Гречишкін
 
Артем Шабанов 45’
Віталій Буяльський 60’
Віталій Миколенко 85’
45’ Артем Шабанов
47’ Олексій Довгий
60’ Віталій Буяльський
62’ Дмитро Гречишкін
85’ Віталій Миколенко

"У першому таймі, думаю, ми більше володіли м'ячем, ніж суперник. Ми створили два-три моменти і забили. Потім нам допомогло, що гравець Олександрії отримав червону картку", – сказав Вербіч в ефірі Футбол NEWS.

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Додамо, після сьогоднішньої перемоги Динамо випередило Зорю на 2 очки та завершило першу частину УПЛ на другому місці в турнірній таблиці. Олександрія залишилася 5-ю.

До слова, в поточному сезоні Вербіч провів за Динамо 17 матчів в УПЛ, забивши 8 голів та віддавши дві результативні передачі.

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Теги
Динамо Динамо Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Олександрія - Динамо
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