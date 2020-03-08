Вербіч: Динамо допомогло, що гравець Олександрії отримав червону картку

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч прокоментував перемогу в 22-у турі УПЛ проти Олександрії (3:1).

"У першому таймі, думаю, ми більше володіли м'ячем, ніж суперник. Ми створили два-три моменти і забили. Потім нам допомогло, що гравець Олександрії отримав червону картку", – сказав Вербіч в ефірі Футбол NEWS.

Олександрія – Динамо – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Додамо, після сьогоднішньої перемоги Динамо випередило Зорю на 2 очки та завершило першу частину УПЛ на другому місці в турнірній таблиці. Олександрія залишилася 5-ю.

До слова, в поточному сезоні Вербіч провів за Динамо 17 матчів в УПЛ, забивши 8 голів та віддавши дві результативні передачі.

Олександрія – Динамо: Михайличенко дивує, Миколенко робить 2 голи, Шабанов з рекордом, а суддя у вогні