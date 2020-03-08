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Вербич: Динамо помогло, что игрок Александрии получил красную карточку

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Вербич: Динамо помогло, что игрок Александрии получил красную карточку
Беньямин Вербич / Фото ФК Динамо

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич прокомментировал победу в 22-м туре УПЛ против Александрии (3:1).

47’ Алексей Довгий
62’ Дмитрий Гречишкин
 
Артем Шабанов 45’
Виталий Буяльский 60’
Виталий Миколенко 85’
45’ Артем Шабанов
47’ Алексей Довгий
60’ Виталий Буяльский
62’ Дмитрий Гречишкин
85’ Виталий Миколенко

"В первом тайме, думаю, мы больше владели мячом, чем соперник. Мы создали два-три момента и забили. Потом нам помогло, что игрок Александрии получил красную карточку", – сказал Вербич в эфире Футбол NEWS.

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Добавим, после сегодняшней победы Динамо опередило Зарю на 2 очка и завершило первую часть УПЛ на втором месте в турнирной таблице. Александрия осталась 5-й.

К слову, в текущем сезоне Вербич провел за Динамо 17 матчей в УПЛ, забив 8 голов и отдав две результативные передачи.

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Александрия – Динамо: анонс матча УПЛ
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Динамо Киев Динамо Киев Беньямин Вербич Беньямин Вербич Александрия - Динамо Киев
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