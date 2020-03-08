Вербич: Динамо помогло, что игрок Александрии получил красную карточку

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич прокомментировал победу в 22-м туре УПЛ против Александрии (3:1).

"В первом тайме, думаю, мы больше владели мячом, чем соперник. Мы создали два-три момента и забили. Потом нам помогло, что игрок Александрии получил красную карточку", – сказал Вербич в эфире Футбол NEWS.

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Добавим, после сегодняшней победы Динамо опередило Зарю на 2 очка и завершило первую часть УПЛ на втором месте в турнирной таблице. Александрия осталась 5-й.

К слову, в текущем сезоне Вербич провел за Динамо 17 матчей в УПЛ, забив 8 голов и отдав две результативные передачи.

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