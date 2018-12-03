Вербіч – про останній матч проти Шахтаря: Степаненко повівся, як дівчинка, на полі він неприємний

Хавбек Динамо Беньямін Вербіч пригадав останній матч проти Шахтаря та дії Тараса Степаненка.

"Степаненко повівся, як дівчинка. Арбітр навіть не побачив, що Кендзьора зіграв рукою, тому я не розумію, чому Степаненко просто не продовжив грати.

Шахтар – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Після матчу я дещо переосмислив цей епізод, адже Степаненко хотів послабити суперника червоною карткою. Саме після вилучення Шахтар забив вирішальний гол.

Дії Степаненка були позитивними для його команди, але мене він дуже розлютив. Я вважаю, що на полі він неприємний", – цитує Вербіча ТСН.

Шахтар – Динамо: епізод з вилученням Кендзьори

Нагадаємо, у матчі 14 туру чемпіонату України між Шахтарем та Динамо на останніх хвилинах матчу арбітр вилучив захисника киян Томаша Кендзьору через гру рукою. Після матчу Тарас Степаненко зізнався, що підказав судді у тому епізоді.