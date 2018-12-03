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Вербіч – про останній матч проти Шахтаря: Степаненко повівся, як дівчинка, на полі він неприємний

16:49 515 Читать на русском
Вербіч – про останній матч проти Шахтаря: Степаненко повівся, як дівчинка, на полі він неприємний
Беньямін Вербіч / ФК Динамо Київ

Хавбек Динамо Беньямін Вербіч пригадав останній матч проти Шахтаря та дії Тараса Степаненка.

"Степаненко повівся, як дівчинка. Арбітр навіть не побачив, що Кендзьора зіграв рукою, тому я не розумію, чому Степаненко просто не продовжив грати.

Шахтар – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Після матчу я дещо переосмислив цей епізод, адже Степаненко хотів послабити суперника червоною карткою. Саме після вилучення Шахтар забив вирішальний гол.

Дії Степаненка були позитивними для його команди, але мене він дуже розлютив. Я вважаю, що на полі він неприємний", – цитує Вербіча ТСН.

Шахтар – Динамо: епізод з вилученням Кендзьори

Нагадаємо, у матчі 14 туру чемпіонату України між Шахтарем та Динамо на останніх хвилинах матчу арбітр вилучив захисника киян Томаша Кендзьору через гру рукою. Після матчу Тарас Степаненко зізнався, що підказав судді у тому епізоді.

Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 1
Динамо
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Теги
Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтар Шахтар Динамо Динамо Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Шахтар - Динамо
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