Венгеру запропонували посаду в ФІФА

Легендарний французький тренер Арсен Венгер може опинитися в структурі ФІФА.

Венгер отримав цікаву пропозицію щодо нової роботи – посада керівника технічного розвитку ФІФА, повідомляє Le Parisien. У Цюрих для переговорів з 69-річним фахівцем прибули спеціальний консультант та президент організації Джанні Інфантіно.

Екс-наставник Арсенала поки що не дав згоду, але джерело запевняє, що він значно ближчий до цієї посади, ніж до роботи спортивного директора ПСЖ чи повернення на тренерську лаву. Якщо Венгер прийме пропозицію ФІФА, то він буде відповідальним за технологічні нововведення, зміни в правилах гри та арбітражу.

Нагадаємо, що Арсен Венгер протягом 22 років очолював Арсенал, а з кінця минулого сезону не займається тренерською діяльністю.

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