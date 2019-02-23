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Президент ПСЖ дав вичерпну відповідь щодо ймовірного працевлаштування Венгера в паризькому клубі

18:42 125 Читать на русском
Президент ПСЖ дав вичерпну відповідь щодо ймовірного працевлаштування Венгера в паризькому клубі
Арсен Венгер / фото із соцмереж

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував інформацію, що колишній головний тренер Арсенала Арсен Венгер може стати спортивним директором парижан.

"Я втомився відповідати на такі питання. У мене дуже хороші стосунки з Арсеном. Я знаю його протягом тривалого часу. Він відмінний тренер.

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У нього дуже глибоке і вишукане розуміння футболу. Але у нас є спортивний директор, якому я повністю довіряю. Давайте продовжимо нашу роботу, будь ласка.

Антеро Енріке (спортивний директор ПСЖ) робить дуже хорошу роботу. Він залишиться з нами і на наступний сезон. У нас немає планів пропонувати роботу Венгеру", – цитує Аль-Хелаїфі Get French Football News.

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Наразі ПСЖ впевнено лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Франції, а в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів обіграв на виїзді Манчестер Юнайтед з рахунком 2:0.

Теги
Арсен Венгер Арсен Венгер Нассер Аль-Хелаїфі ПСЖ ПСЖ Франція
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