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Венгер зізнався, чому не проміняв Арсенал на Реал

19:38 126 Читать на русском
Венгер зізнався, чому не проміняв Арсенал на Реал
Арсен Венгер / AFP

Легендарний фахівець Арсен Венгер відверто розповів про можливість очолити мадридський Реал у час роботи з лондонським Арсеналом.

"Із перших років кар'єри вважав, що хочу працювати так, як мені подобається. Я трохи роздумую інколи про те, чи все в мене гаразд. Та я відчував тоді, що перебуваю у клубі, де можу працювати так, як мені заманеться.

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Навіщо все це міняти? Я був би в шикарніших умовах, можливо, але водночас мав би менше впливу на клуб. Тому я вирішив, що продовжу свою історію із Арсеналом", – наводить слова Венгера beIN Sports.

Арсен Венгер перебуває без роботи з травня 2018 року, коли покинув лондонський Арсенал. Із "канонірами" тренер працював упродовж 22-х років і здобув 17 трофеїв, серед яких 3 чемпіонські титули АПЛ.

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Арсен Венгер Арсен Венгер Арсенал Арсенал Реал Мадрид Реал Мадрид Англія Іспанія
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