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Венгер признался, почему не променял Арсенал на Реал

19:38 19 Читати українською
Венгер признался, почему не променял Арсенал на Реал
Арсен Венгер / AFP

Легендарный специалист Арсен Венгер откровенно рассказал о возможности возглавить мадридский Реал во время работы с лондонским Арсеналом.

"С первых лет карьеры считал, что хочу работать так, как мне нравится. Я немного размышляю иногда о том, все ли у меня в порядке. Но я чувствовал тогда, что нахожусь в клубе, где могу работать так, как мне заблагорассудится.

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Зачем все это менять? Я был бы в более шикарных условиях, возможно, но в то же время имел бы меньше влияния на клуб. Поэтому я решил, что продолжу свою историю с Арсеналом", – приводит слова Венгера beIN Sports.

Арсен Венгер находится без работы с мая 2018 года, когда покинул лондонский Арсенал. С "канонирами" тренер работал в течение 22 лет и завоевал 17 трофеев, среди которых 3 чемпионских титула АПЛ.

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