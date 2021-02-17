"Лінія півзахисту Ліверпуля була голодною і агресивною. Тренери хочуть підсилити свою команду і беруть технічного гравця. А коли береш технічного гравця, ти втрачаєш агресію в середині поля, в результаті півзахист Ліверпуля став слабшим, ніж раніше.

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Зараз у них менше можливостей відібрати м'яч і їм складніше. Іноді, щоб підсилити команду, потрібно від чогось позбутися", – цитує Венгера The Sun.

Нагадаємо, Ліверпуль у вересні придбав Алькантару у Баварії за 22 млн євро. У нинішньому сезоні АПЛ Тьягу вже встиг зіграти в 11-ти матчах, але результативними діями не відзначався.

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