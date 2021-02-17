"Линия полузащиты Ливерпуля была голодной и агрессивной. Тренеры хотят усилить свою команду и берут техничного игрока. А когда берешь техничного игрока, ты теряешь агрессию в середине поля, в результате полузащита Ливерпуля стала слабее, чем раньше.

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Сейчас у них меньше возможностей отобрать мяч и им сложнее. Иногда, чтобы усилить команду, нужно от чего-то избавиться", – цитирует Венгера The Sun.

Напомним, Ливерпуль в сентябре приобрел Алькантару в Баварии за 22 млн евро. В нынешнем сезоне АПЛ Тьягу уже успел сыграть в 11 матчах, но результативными действиями не отличался.

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