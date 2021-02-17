РБ Лейпциг зустрічався із Ліверпулем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу РБ Лейпциг – Ліверпуль.

Попри певну перевагу у першому таймі Ліверпуль зумів відкрити рахунок лише після перерви. Мохамед Салах скористався помилкою суперника, перехопив м'яч та переграв голкіпера, вибігши один на один.

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Не минуло і 5-ти хвилин, як Мане повторив подвиг єгиптянина – у схожій атаці нападник мерсисайдців подвоїв перевагу гостей. Наприкінці зустрічі "бики" мали кілька чудових нагод змінити рахунок, але оборона Ліверпуля витримала.

Матч-відповідь між цими суперниками запланована на 10 березня.

Ліверпуль скористався страшними помилками РБ Лейпциг і наблизився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів