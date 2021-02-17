РБ Лейпциг – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу
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РБ Лейпциг зустрічався із Ліверпулем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу РБ Лейпциг – Ліверпуль.
завершено
Мохамед Салах 53’
Садьйо Мане 58’
53’ Мохамед Салах
58’ Садьйо Мане
Попри певну перевагу у першому таймі Ліверпуль зумів відкрити рахунок лише після перерви. Мохамед Салах скористався помилкою суперника, перехопив м'яч та переграв голкіпера, вибігши один на один.
Не минуло і 5-ти хвилин, як Мане повторив подвиг єгиптянина – у схожій атаці нападник мерсисайдців подвоїв перевагу гостей. Наприкінці зустрічі "бики" мали кілька чудових нагод змінити рахунок, але оборона Ліверпуля витримала.
Матч-відповідь між цими суперниками запланована на 10 березня.
Ліверпуль скористався страшними помилками РБ Лейпциг і наблизився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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