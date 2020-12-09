Венгер пояснив, чому потенційний перехід Мессі в ПСЖ виглядає нереальним
Колишній тренер Арсенала Арсен Венгер оцінив фінансові можливості ПСЖ на тлі чуток про підписання Ліонеля Мессі.
"Мессі – один з двох найкращих гравців в світі. Ті, хто можуть замінити Мессі і Кріштіану Роналду, вже грають в ПСЖ.
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Виникає питання, чи зможе ПСЖ дотриматись фінансового фейр-плей, запросивши таких гравців, як Мессі? Я не впевнений", – цитує Венгера Goal.
Нагадаємо, влітку Ліонель Мессі хотів попрощатись з каталонським грандом, але боси Барси не відпустили свою головну зірку. За чутками, аргентинець змінить клуб після завершення нинішнього сезону, а одним з претендентів на Ліонеля називають ПСЖ.
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