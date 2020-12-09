"Месси – один из двух лучших игроков в мире. Те, кто могут заменить Месси и Криштиану Роналду, уже играют в ПСЖ.

ПСЖ нашел суперзвездный план Б на случай провала с Месси

Возникает вопрос, сможет ли ПСЖ соблюсти финансовый фэйр-плей, пригласив таких игроков, как Месси? Я не уверен", – цитирует Венгера Goal.

Напомним, летом Лионель Месси хотел попрощаться с каталонским грандом, но боссы Барсы не отпустили свою главную звезду. По слухам, аргентинец сменит клуб после завершения нынешнего сезона, а одним из претендентов на Лионеля называют ПСЖ.

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