ПСЖ під час літнього вікна не збирається концентруватися виключно на Ліонелі Мессі.

Чемпіони Франції готові переключитися на іншого зіркового аргентинця – Пауло Дибалу, повідомляє Mundo Deportivo.

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Чутки про перехід Мессі в ПСЖ набирають обертів, але ні Томас Тухель, ні Леонардо ще не давали офіційних коментарів щодо форварда Барселони. Шестиразового володаря "Золотого м'яча" можна буде отримати безкоштовно, проте і ціна Дибали не стане захмарною. Контракт нападника з Ювентусом завершується влітку 2022 року, і туринці можуть продати зірку, щоб не відпускати вільним агентом.

Додамо, що справи Дибали під керівництвом Пірло складаються не надто добре – всього один гол у 10 матчах поточного сезону.

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