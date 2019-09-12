Венгер отримає керівну посаду в ФІФА

Відомий французький тренер Арсен Венгер найближчим часом працевлаштується у ФІФА – керівному органі світового футболу.
Арсен Венгер, який з літа минулого року перебуває без роботи, наважився на новий досвід. 69-річний тренер стане технічним директором ФІФА. Офіційно про це оголосять найближчими днями, повідомляє New York Times.
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Француз відповідатиме за покращення тренерських стандартів у світі, а також надаватиме консультації у сфері футболу. ФІФА після відходу Звоніміра Бобана та Марко ван Бастена прагнула запросити авторитетну людину – вочевидь, такою став саме мсьє Арсен.
Нагадаємо, Венгер покинув Арсенал влітку 2018 року після 22-х сезонів роботи в клубі.
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