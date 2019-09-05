Мессі, Роналду, Неймар і Ко: ФІФА оголосила 55 претендентів на потрапляння у символічну збірну року

Міжнародна федерація асоціацій професіональних футболістів (FIFPro) назвала 55 кандидатів на потрапляння у символічну збірну 2019 року.
До списку номінантів потрапили 5 воротарів, 20 захисників, 15 півзахисників і 15 нападників. Церемонія нагородження ФІФА відбудеться 23 вересня в оперному театрі Ла Скала в Мілані.
ФІФА оголосила трьох номінантів на звання найкращого гравця сезону 2018/19
Воротарі: Аліссон (Бразилія, Ліверпуль), Давід Де Хеа (Іспанія, Манчестер Юнайтед), Едерсон (Бразилія, Манчестер Сіті), Ян Облак (Словенія, Атлетіко), Марк-Андре тер Штеген (Німеччина, Барселона).
Захисники: Жорді Альба (Іспанія, Барселона), Трент Александер-Арнольд (Англія, Ліверпуль), Дані Алвес (Бразилія, ПСЖ/Сан-Паулу), Жоау Канселу (Португалія, Ювентус/Манчестер Сіті), Даніель Карвахаль (Іспанія, Реал ), Джорджо К'єлліні (Італія, Ювентус), Вірджил ван Дейк (Нідерланди, Ліверпуль), Дієго Годін (Уругвай,Атлетіко/ Інтер), Йозуа Кімміх (Німеччина, Баварія), Каліду Кулібалі (Сенегал, Наполі), Емерік Ляпорт (Франція, Манчестер Сіті), Маттейс де Лігт (Нідерланди, Аякс/ Ювентус), Жерар Піке (Іспанія, Барселона), Серхіо Рамос (Іспанія, Реал), Ендрю Робертсон (Шотландія, Ліверпуль), Алекс Сандро (Бразилія, Ювентус), Тьяго Сільва (Бразилія, ПСЖ), Рафаель Варан (Франція, Реал), Марсело (Бразилія, Реал), Кайл Уокер (Англія, Манчестер Сіті).
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Півзахисники: Серхіо Бускетс (Іспанія, Барселона), Каземіро (Бразилія, Реал), Кевін Де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті), Крістіан Еріксен (Данія, Тоттенхем), Френкі де Йонг (Нідерланди, Аякс/Барселона), Еден Азар (Бельгія, Челсі/Реал), Н'Голо Канте (Франція, Челсі), Тоні Кроос (Німеччина, Реал), Артур (Бразилія, Барселона), Лука Модріч (Хорватія, Реал) Поль Погба (Франція, Манчестер Юнайтед), Іван Ракітіч (Хорватія, Барселона), Бернарду Сілва (Португалія, Манчестер Сіті), Душан Тадіч (Сербія, Аякс), Артуро Відаль (Чилі, Барселона).
Нападники: Серхіо Агуеро (Аргентина, Манчестер Сіті), Карім Бензема (Франція, Реал), Роберто Фірміно (Бразилія, Ліверпуль), Антуан Грізманн (Франція, Атлетіко/Барселона), Харрі Кейн (Англія, Тоттенхем), Роберт Лєвандовскі (Польща, Баварія), Садьйо Мане (Сенегал, Ліверпуль), Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ), Ліонель Мессі (Аргентина, Барселона), Неймар (Бразилія, ПСЖ), Кріштіану Роналду (Португалія, Ювентус ), Мохамед Салах (Єгипет, Ліверпуль), Сон Хин Мін (Південна Корея, Тоттенхем), Рахім Стерлінг (Англія, Манчестер Сіті ), Луїс Суарес ( Уругвай, Барселона).
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